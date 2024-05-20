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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 2B, 8502 еластичний S/M, №1 - Одеса (526302) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
165,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
202,33
Економія: -18,49 грн
183,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (1)
178,54
Економія: -17,13 грн
161,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
171,96
Економія: -10,61 грн
161,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
206,24
Економія: -17,77 грн
188,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
Всього: упаковка (1)
180,46
Економія: -24,14 грн
156,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
184,16
Економія: -21,13 грн
163,03 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (1)
165,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
178,93
Економія: -17,24 грн
161,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (2)
200,92
Економія: -11,48 грн
189,44 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
198,35
Економія: -14,51 грн
183,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
199,62
Економія: -30,10 грн
169,52 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
165,10 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -2,52 грн
81,48 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
175,00
Економія: -5,25 грн
169,75 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
156,00
Економія: -4,68 грн
151,32 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
171,50
Економія: -8,57 грн
162,93 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 120
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -2,52 грн
81,48 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
171,50
Економія: -8,57 грн
162,93 грн