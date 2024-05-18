БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 2B, 8502 еластичний S/M, №1 - Харків (526302) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 27 аптеках
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Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Клочківська, 104-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Аптека галатея
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
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Харків, вул. Дудинської, 1-А
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Харків, просп. Гагаріна, 178
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Харків, просп. Науки, 64
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Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Класна аптека
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Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
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Харків, просп. Байрона, 9
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Харків, вул. Туркестанська, 44
Астарта
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Харків, вул. Золочівська, 17
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Харків, просп. Тракторобудівників, 108
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Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
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Харків, вул. Танкопія, 23
Аптека твого міста
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Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Астарта
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Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2