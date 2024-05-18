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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 2B, 8502 еластичний S/M, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (526302) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
199,24
Економія: -29,72 грн
169,52 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
165,10 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
198,04
Економія: -14,20 грн
183,84 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
199,47
Економія: -15,63 грн
183,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (2)
206,13
Економія: -16,69 грн
189,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
202,12
Економія: -19,67 грн
182,45 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (1)
165,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
182,66
Економія: -19,63 грн
163,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
173,19
Економія: -11,50 грн
161,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
Всього: упаковка (1)
176,72
Економія: -20,40 грн
156,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (1)
181,24
Економія: -19,83 грн
161,41 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
165,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
176,54
Економія: -15,19 грн
161,35 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
175,00
Економія: -5,25 грн
169,75 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
171,50
Економія: -8,57 грн
162,93 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
156,00
Економія: -4,68 грн
151,32 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -2,52 грн
81,48 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 120
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -2,52 грн
81,48 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
171,50
Економія: -8,57 грн
162,93 грн