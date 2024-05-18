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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 2B, 8502 еластичний L/XL, №1 - Харків (526301) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
170,59
Економія: -13,48 грн
157,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
208,15
Економія: -27,28 грн
180,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
152,39
Економія: -11,07 грн
141,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Всього: упаковка (1)
161,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
83,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
83,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (1)
135,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
Всього: упаковка (1)
151,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
168,03
Економія: -11,16 грн
156,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
Всього: упаковка (1)
198,15
Економія: -22,88 грн
175,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (1)
86,95
Економія: -2,61 грн
84,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Гната Юри, 20
Всього: упаковка (1)
186,05
Економія: -5,58 грн
180,47 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
159,00
Економія: -7,95 грн
151,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
Всього: упаковка (1)
83,70 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (1)
159,00
Економія: -4,77 грн
154,23 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
156,00
Економія: -4,68 грн
151,32 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
156,00
Економія: -4,68 грн
151,32 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
159,00
Економія: -4,77 грн
154,23 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Всього: упаковка (1)
159,00
Економія: -4,77 грн
154,23 грн