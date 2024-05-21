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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір XL, №1 - Запоріжжя (494888) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
256,13
Економія: -44,07 грн
212,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
406,99
Економія: -50,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
575,48
Економія: -97,87 грн
477,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
329,78 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
424,99
Економія: -68,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
259,71
Економія: -12,84 грн
246,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -56,00 грн
371,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
287,71
Економія: -10,21 грн
277,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
257,98
Економія: -11,11 грн
246,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
459,99
Економія: -103,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (1)
422,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Яновського, 112
Всього: упаковка (1)
451,99
Економія: -95,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
380,46
Економія: -20,07 грн
360,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
458,99
Економія: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (1)
469,99
Економія: -113,10 грн
356,89 грн