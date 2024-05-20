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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір XL, №1 - Одеса (494888) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
380,46
Економія: -20,07 грн
360,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Всього: упаковка (2)
268,67
Економія: -10,78 грн
257,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Яновського, 112
Всього: упаковка (1)
451,99
Економія: -95,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
459,99
Економія: -103,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 39
Всього: упаковка (1)
422,99
Економія: -66,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
424,99
Економія: -68,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Євдокименка, 24-А
Всього: упаковка (1)
469,99
Економія: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
Всього: упаковка (1)
413,99
Економія: -57,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 51
Всього: упаковка (1)
424,99
Економія: -68,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
Всього: упаковка (1)
461,99
Економія: -105,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Незалежності, 55-А
Всього: упаковка (1)
404,99
Економія: -48,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
256,13
Економія: -44,07 грн
212,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
575,48
Економія: -97,87 грн
477,61 грн