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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір XL, №1 - Львів (494888) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
458,99
Економія: -102,10 грн
356,89 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
458,99
Економія: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (1)
455,99
Економія: -99,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 97
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
439,99
Економія: -83,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 16
Всього: упаковка (2)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 33
Всього: упаковка (1)
459,99
Економія: -103,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/2
Всього: упаковка (1)
413,99
Економія: -57,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 23
Всього: упаковка (1)
469,99
Економія: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Стефаника, 5
Всього: упаковка (1)
422,99
Економія: -66,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Невського Олександра, 10
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 8-А
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 12
Всього: упаковка (1)
439,99
Економія: -83,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 65
Всього: упаковка (1)
431,99
Економія: -75,10 грн
356,89 грн