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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір XL, №1 - Харків (494888) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (1)
422,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
458,99
Економія: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (1)
469,99
Економія: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/2
Всього: упаковка (1)
458,99
Економія: -102,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (1)
270,56
Економія: -17,08 грн
253,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
274,01
Економія: -16,12 грн
257,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (1)
458,99
Економія: -102,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
270,62
Економія: -17,14 грн
253,48 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
413,99
Економія: -57,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
261,98
Економія: -15,11 грн
246,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
288,68
Економія: -11,18 грн
277,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
256,52
Економія: -9,65 грн
246,87 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -56,00 грн
371,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (1)
441,99
Економія: -85,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
406,99
Економія: -50,10 грн
356,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
259,86
Економія: -47,80 грн
212,06 грн