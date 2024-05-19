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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір L, №1 - Львів (494887) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
471,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
429,72
Економія: -39,36 грн
390,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
477,87
Економія: -64,05 грн
413,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
489,65
Економія: -61,01 грн
428,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
421,56
Економія: -31,54 грн
390,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
502,20
Економія: -79,20 грн
423,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
499,00
Економія: -46,22 грн
452,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
264,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
487,65
Економія: -98,37 грн
389,28 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 6
Всього: упаковка (1)
471,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
499,89
Економія: -41,17 грн
458,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
332,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
493,45
Економія: -40,84 грн
452,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
485,42
Економія: -24,35 грн
461,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
160,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (1)
346,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
442,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
Всього: упаковка (1)
333,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
323,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
329,82 грн