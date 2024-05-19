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Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILEЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір L, №1 - Київ (494887) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
439,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
483,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
347,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
331,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (1)
349,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (3)
264,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
334,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
344,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
335,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
458,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
332,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
331,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
349,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
Всього: упаковка (1)
264,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (1)
343,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 6
Всього: упаковка (1)
338,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
Всього: упаковка (3)
239,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
499,80
Економія: -76,80 грн
423,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
341,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: упаковка (1)
239,68 грн