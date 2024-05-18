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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір L, №1 - Харків (494887) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
419,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
484,57
Економія: -63,45 грн
421,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
441,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
439,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
438,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
426,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
401,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
443,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
441,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
442,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
332,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -25,00 грн
428,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
441,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
489,32
Економія: -78,85 грн
410,47 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
441,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
336,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
440,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (1)
439,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
494,07
Економія: -61,50 грн
432,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (1)
493,09
Економія: -73,72 грн
419,37 грн