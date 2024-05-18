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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір L, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (494887) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
499,14
Економія: -70,50 грн
428,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
341,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
493,50
Економія: -72,22 грн
421,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
429,78
Економія: -12,88 грн
416,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
500,64
Економія: -79,52 грн
421,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
502,01
Економія: -77,13 грн
424,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
495,05
Економія: -68,29 грн
426,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
495,62
Економія: -64,94 грн
430,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
499,56
Економія: -53,06 грн
446,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
484,38
Економія: -29,72 грн
454,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
496,42
Економія: -75,14 грн
421,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
494,68
Економія: -42,07 грн
452,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
501,63
Економія: -82,39 грн
419,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
485,70
Економія: -58,78 грн
426,92 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
425,66
Економія: -39,50 грн
386,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
472,90
Економія: -43,85 грн
429,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
Всього: упаковка (1)
488,33
Економія: -41,66 грн
446,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
490,54
Економія: -80,23 грн
410,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
500,27
Економія: -78,99 грн
421,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
495,62
Економія: -70,58 грн
425,04 грн