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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір S, №1 - Запоріжжя (494885) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
359,59 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
357,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
364,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
447,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
424,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
358,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
358,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
361,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
428,28
Економія: -48,00 грн
380,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
358,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
360,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
361,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
420,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
367,26 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
449,40
Економія: -61,80 грн
387,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
423,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
316,86 грн