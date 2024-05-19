БАНДАЖ ПРОМЕНЕВОЗАП'ЯСТНОГО СУСТАВА 4068, розмір 1 чорний неопреновий, №1 - Харків (475860) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, пл. Конституції, 1
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека ваш консультант
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Харків, просп. Ювілейний, 57/106
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Близнюки, вул. Свободи, 24
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Суми, вул. Іллінська, 51/1