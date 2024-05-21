Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8552, з фіксацією пальця розмір S/M, люкс, №1 - Запоріжжя (169480) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
797,95
Економія: -105,51 грн
692,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
709,24
Економія: -64,60 грн
644,64 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
739,35
Економія: -80,64 грн
658,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
838,07
Економія: -129,82 грн
708,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
786,44
Економія: -99,20 грн
687,24 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
671,61
Економія: -43,16 грн
628,45 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
845,61
Економія: -152,45 грн
693,16 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
824,65
Економія: -131,49 грн
693,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
722,33
Економія: -79,82 грн
642,51 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
697,02
Економія: -48,70 грн
648,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
794,34
Економія: -71,74 грн
722,60 грн