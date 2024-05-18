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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8552, з фіксацією пальця розмір S/M, люкс, №1 - Харків (169480) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
752,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
727,97
Економія: -83,48 грн
644,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
764,32
Економія: -120,13 грн
644,19 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
841,56
Економія: -104,45 грн
737,11 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
776,25
Економія: -56,64 грн
719,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 22
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
711,39
Економія: -27,49 грн
683,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
717,58
Економія: -73,49 грн
644,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
741,49
Економія: -82,77 грн
658,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
707,82
Економія: -59,50 грн
648,32 грн