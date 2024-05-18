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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8552, з фіксацією пальця розмір S/M, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169480) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
818,61
Економія: -125,45 грн
693,16 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
669,92
Економія: -41,47 грн
628,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
847,44
Економія: -139,19 грн
708,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
796,15
Економія: -108,91 грн
687,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
704,38
Економія: -61,87 грн
642,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
734,21
Економія: -75,50 грн
658,71 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
781,74
Економія: -89,30 грн
692,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
694,57
Економія: -49,93 грн
644,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
707,82
Економія: -59,50 грн
648,32 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
833,54
Економія: -140,38 грн
693,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (1)
675,00 грн