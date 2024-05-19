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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8552, з фіксацією пальця розмір L/XL, люкс, №1 - Київ (169479) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
618,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
711,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
680,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
649,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
583,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
583,79 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
637,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Щасливе, шосе Харківське, 15
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кагарлик, пл. Торгова, 6
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 62
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
826,16
Економія: -71,86 грн
754,30 грн