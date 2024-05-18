БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8552, з фіксацією пальця розмір L/XL, люкс, №1 - Харків (169479) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А