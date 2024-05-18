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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8552, з фіксацією пальця розмір L/XL, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169479) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
780,17
Економія: -80,23 грн
699,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
724,31
Економія: -80,76 грн
643,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
538,18 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
538,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (1)
822,98
Економія: -114,73 грн
708,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
618,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
776,21
Економія: -73,28 грн
702,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
709,02
Економія: -52,92 грн
656,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
773,19
Економія: -74,91 грн
698,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
618,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Всього: упаковка (1)
297,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (1)
675,00 грн