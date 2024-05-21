Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8551, з ребром жорсткості розмір S/M, люкс, №1 - Запоріжжя (169478) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
711,27
Економія: -80,05 грн
631,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
721,77
Економія: -114,94 грн
606,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
717,84
Економія: -102,88 грн
614,96 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
708,22
Економія: -106,80 грн
601,42 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
730,91
Економія: -93,51 грн
637,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
726,72
Економія: -62,76 грн
663,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
676,35
Економія: -53,70 грн
622,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
732,31
Економія: -94,91 грн
637,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
636,04
Економія: -63,19 грн
572,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
647,62
Економія: -77,60 грн
570,02 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
712,05
Економія: -99,77 грн
612,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
659,27 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
715,58
Економія: -93,92 грн
621,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (2)
578,50 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
644,87
Економія: -9,31 грн
635,56 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
647,61 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
644,08
Економія: -6,47 грн
637,61 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
638,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
727,97
Економія: -96,16 грн
631,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
681,58
Економія: -109,13 грн
572,45 грн