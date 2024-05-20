Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8551, з ребром жорсткості розмір S/M, люкс, №1 - Львів (169478) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
659,43 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
628,59 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
644,50 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
646,57 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
639,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
737,62
Економія: -52,00 грн
685,62 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
647,72 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
647,53 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
640,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
647,38 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
644,86
Економія: -0,63 грн
644,23 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
643,75
Економія: -1,10 грн
642,65 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
647,27
Економія: -1,95 грн
645,32 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: упаковка (1)
642,16
Економія: -7,12 грн
635,04 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
643,02
Економія: -4,59 грн
638,43 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
640,83
Економія: -0,41 грн
640,42 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
641,04 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (1)
643,65
Економія: -7,95 грн
635,70 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
643,45 грн