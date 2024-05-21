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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8551, з ребром жорсткості розмір L/XL, люкс, №1 - Запоріжжя (169477) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
372,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
629,45
Економія: -57,01 грн
572,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
712,05
Економія: -99,77 грн
612,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
698,67
Економія: -73,20 грн
625,47 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
716,17
Економія: -93,99 грн
622,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
800,41
Економія: -61,89 грн
738,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (2)
578,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
728,88
Економія: -53,04 грн
675,84 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
663,99
Економія: -52,81 грн
611,18 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
476,11
Економія: -41,09 грн
435,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
614,65
Економія: -23,75 грн
590,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
746,36
Економія: -94,99 грн
651,37 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (1)
744,00 грн