Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8551, з ребром жорсткості розмір L/XL, люкс, №1 - Одеса (169477) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
747,82
Економія: -96,45 грн
651,37 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
632,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
613,53
Економія: -22,63 грн
590,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
743,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
560,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Подорожник
Детальніше
Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
663,99
Економія: -52,81 грн
611,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
560,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (2)
578,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
629,45
Економія: -57,01 грн
572,44 грн