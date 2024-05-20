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Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8551, з ребром жорсткості розмір L/XL, люкс, №1 - Львів (169477) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
665,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -27,00 грн
513,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
460,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Перемоги, 10-Б
Всього: упаковка (1)
578,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Всього: упаковка (1)
674,99
Економія: -63,81 грн
611,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
611,18 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -18,27 грн
590,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
791,67
Економія: -79,99 грн
711,68 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
460,00
Економія: -13,80 грн
446,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
741,67
Економія: -74,92 грн
666,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (1)
577,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
560,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
487,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (2)
578,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
730,84
Економія: -55,00 грн
675,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
613,53
Економія: -22,63 грн
590,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
743,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
560,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
747,82
Економія: -96,45 грн
651,37 грн