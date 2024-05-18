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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8551, з ребром жорсткості розмір L/XL, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169477) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
372,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
613,49
Економія: -41,05 грн
572,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
718,75
Економія: -106,47 грн
612,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
708,31
Економія: -82,84 грн
625,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
710,34
Економія: -88,16 грн
622,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
796,66
Економія: -58,14 грн
738,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
724,76
Економія: -48,92 грн
675,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (2)
578,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
478,75
Економія: -43,73 грн
435,02 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
663,99
Економія: -52,81 грн
611,18 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
617,96
Економія: -27,06 грн
590,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
726,93
Економія: -75,56 грн
651,37 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
744,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (1)
744,00 грн