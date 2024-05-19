Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8502, еластичний розмір S/M, люкс, №1 - Львів (169475) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
231,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
288,29
Економія: -29,81 грн
258,48 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
210,79 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
269,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
289,07
Економія: -13,84 грн
275,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
310,65
Економія: -39,88 грн
270,77 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
269,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
231,87 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
285,35
Економія: -31,46 грн
253,89 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
280,41
Економія: -18,15 грн
262,26 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
269,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
231,87 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
269,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
269,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
231,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -27,46 грн
246,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
231,87 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
269,00 грн