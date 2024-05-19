Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8502, еластичний розмір L/XL, люкс, №1 - Львів (169472) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
252,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
280,30
Економія: -35,98 грн
244,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
273,81
Економія: -30,19 грн
243,62 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
269,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
269,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
269,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
310,02
Економія: -24,11 грн
285,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
287,89
Економія: -40,74 грн
247,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
271,77
Економія: -27,71 грн
244,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
273,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
281,09
Економія: -35,02 грн
246,07 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (2)
269,00 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (2)
269,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
343,39
Економія: -28,67 грн
314,72 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
269,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
269,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
Всього: упаковка (2)
269,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
269,00 грн