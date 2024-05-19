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БАНДАЖ ДЛЯ ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ розмір 2 з ребром жорсткості (552), №1 - Львів (108885) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
485,10
Економія: -76,50 грн
408,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
467,67
Економія: -57,25 грн
410,42 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ковель, бульв. Лесі Українки, 33
Всього: упаковка (1)
485,19
Економія: -56,16 грн
429,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
480,79
Економія: -47,67 грн
433,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
473,57
Економія: -42,27 грн
431,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
485,46
Економія: -79,13 грн
406,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
441,43
Економія: -51,44 грн
389,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
Всього: упаковка (1)
482,47
Економія: -41,18 грн
441,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
Всього: упаковка (1)
481,65
Економія: -52,62 грн
429,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
478,74
Економія: -45,62 грн
433,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
479,65
Економія: -83,31 грн
396,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
483,87
Економія: -93,43 грн
390,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
481,29
Економія: -58,62 грн
422,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
444,27
Економія: -54,28 грн
389,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
483,74
Економія: -87,40 грн
396,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (2)
473,07
Економія: -76,73 грн
396,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Всього: упаковка (1)
470,07
Економія: -56,02 грн
414,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
470,75
Економія: -45,35 грн
425,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
472,39
Економія: -41,09 грн
431,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
485,33
Економія: -54,03 грн
431,30 грн