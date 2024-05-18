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БАНДАЖ ДЛЯ ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ розмір 2 з ребром жорсткості (552), №1 - Харків (108885) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
475,95
Економія: -79,48 грн
396,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
484,55
Економія: -65,05 грн
419,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
475,31
Економія: -64,76 грн
410,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
454,45
Економія: -52,12 грн
402,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
468,35
Економія: -33,42 грн
434,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
481,99
Економія: -46,91 грн
435,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
475,36
Економія: -55,73 грн
419,63 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (2)
481,04
Економія: -45,06 грн
435,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
474,79
Економія: -49,39 грн
425,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
454,10
Економія: -46,23 грн
407,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
482,01
Економія: -73,41 грн
408,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
474,93
Економія: -51,80 грн
423,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
471,62
Економія: -36,69 грн
434,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
453,93
Економія: -82,25 грн
371,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
449,89
Економія: -39,89 грн
410,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
451,04
Економія: -52,11 грн
398,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
449,46
Економія: -48,22 грн
401,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
439,16
Економія: -42,36 грн
396,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
479,42
Економія: -84,44 грн
394,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
468,80
Економія: -51,12 грн
417,68 грн