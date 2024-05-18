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БАНДАЖ ДЛЯ ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ розмір 2 з ребром жорсткості (552), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108885) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
453,93
Економія: -82,25 грн
371,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
471,62
Економія: -36,69 грн
434,93 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
439,16
Економія: -42,36 грн
396,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
479,42
Економія: -84,44 грн
394,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
449,46
Економія: -48,22 грн
401,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
468,80
Економія: -51,12 грн
417,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
480,65
Економія: -45,72 грн
434,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
440,86
Економія: -39,62 грн
401,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
442,33
Економія: -19,33 грн
423,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
388,42
Економія: -38,57 грн
349,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
482,19
Економія: -75,41 грн
406,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
479,51
Економія: -56,38 грн
423,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
468,53
Економія: -72,19 грн
396,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
474,79
Економія: -49,39 грн
425,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
439,97
Економія: -58,50 грн
381,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
454,10
Економія: -46,23 грн
407,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
482,01
Економія: -73,41 грн
408,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
474,43
Економія: -60,38 грн
414,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
451,04
Економія: -52,11 грн
398,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
449,89
Економія: -39,89 грн
410,00 грн