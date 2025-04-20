Київ
Система для проколу Акку-Чек Софтклікс (Accu-Check Softclix)

Система для проколу Акку-Чек Софтклікс (Accu-Check Softclix)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
742.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
253,70 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Луцьк, просп. Відродження, 13
779.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
307,90 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
844.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
296,70 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
859.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
289,90 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
897.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
263,70 грн
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