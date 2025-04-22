Київ
Система для проколу Акку-Чек Софтклікс (Accu-Check Softclix)

Система для проколу Акку-Чек Софтклікс (Accu-Check Softclix)

Львів (адресу не вказано)
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
263,70 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
99.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
289,90 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
138.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
253,70 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
307,90 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
209.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
296,70 грн
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