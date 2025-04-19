Київ
Система для проколу Акку-Чек Софтклікс (Accu-Check Softclix)

Система для проколу Акку-Чек Софтклікс (Accu-Check Softclix)

Дніпро (адресу не вказано)
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
700.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
253,70 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
735.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
307,90 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
795.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
296,70 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
817.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
289,90 грн
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
865.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Рош Діагностікс
263,70 грн
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