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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ 8700036SP 250 см тип стандартний, №1 - Одеса (102224) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
Всього: упаковка (48)
262,99
Економія: -61,48 грн
201,51 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (10)
169,90
Економія: -54,30 грн
115,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (154)
150,00
Економія: -34,40 грн
115,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (112)
142,80
Економія: -27,20 грн
115,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (3)
142,80
Економія: -27,20 грн
115,60 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (3)
109,04 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом