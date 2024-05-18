Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Перемоги, 119 Всього: упаковка (10) 169,90 Економія: -54,40 грн 115,50 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7 Всього: упаковка (48) 262,99 Економія: -61,48 грн 201,51 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43 Всього: упаковка (112) 142,80 Економія: -27,30 грн 115,50 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється за 19 хв Графік роботи Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б Всього: упаковка (169) 150,00 Економія: -34,50 грн 115,50 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється за 34 хв Графік роботи Вишневе, вул. Святошинська, 28 Всього: упаковка (3) 142,80 Економія: -27,30 грн 115,50 грн Забронювати

Еко аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г Всього: упаковка (3) 109,04 грн