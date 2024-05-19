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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір L, №1 - Львів (742985) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
395,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
299,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
359,54 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: упаковка (1)
342,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
463,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (2)
388,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
395,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
377,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
388,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (2)
396,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (1)
377,46 грн