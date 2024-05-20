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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3015 (ортез) чорний розмір 3, з фіксатором, №1 - Запоріжжя (475501) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
977,22 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
941,32 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Всього: упаковка (1)
955,70 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
928,44 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Миру, 3
Всього: упаковка (1)
962,84 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (1)
962,84 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
955,70 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
955,70 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
Всього: упаковка (1)
928,44 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (1)
911,63 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Всього: упаковка (1)
955,70 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
962,84 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом