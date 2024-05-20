Бандаж на гомілковостопний суглоб 3015 (ортез) чорний розмір 3, з фіксатором, №1 - Одеса (475501) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Рівнеліки
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. Миру, 3
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Маневичі, вул. Незалежності, 46
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом