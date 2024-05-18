Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 600,00 грн Забронювати

Житомирліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Житомир, вул. Київська, 47 Всього: упаковка (1) 977,22 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Сарни, вул. Європейська, 9/2 Всього: упаковка (1) 955,70 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Дубровиця, вул. Миру, 3 Всього: упаковка (1) 962,84 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (2) 941,32 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Графік роботи Володимирець, вул. Соборна, 37-А Всього: упаковка (1) 962,84 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дубно, вул. Галицького Данила, 18 Всього: упаковка (1) 928,44 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Маневичі, вул. Незалежності, 46 Всього: упаковка (1) 955,70 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:15 Графік роботи Луцьк, вул. Кравчука, 38 Всього: упаковка (1) 955,70 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Любешів, вул. Європейська, 4-А Всього: упаковка (1) 928,44 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Камінь-Каширський, пл. Культури, 15 Всього: упаковка (1) 955,70 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ковель, вул. Пчілки Олени, 5 Всього: упаковка (1) 911,63 грн

Еко аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г Всього: упаковка (1) 962,84 грн