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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3015 (ортез) чорний розмір 2, з фіксатором, №1 - Одеса (475500) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (4)
1163,14 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
977,22 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
941,32 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
962,84 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
728,50 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (2)
962,84 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
928,44 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Маневичі, вул. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
955,70 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
962,84 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Всього: упаковка (1)
955,70 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (1)
911,63 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Всього: упаковка (1)
962,84 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
962,84 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом