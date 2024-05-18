Бандаж на гомілковостопний суглоб 3015 (ортез) чорний розмір 2, з фіксатором, №1 - Харків (475500) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Борислав, вул. Потік, 12
Житомирліки
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Житомир, вул. Київська, 47
Рівнеліки
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Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Рівнеліки
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Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
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Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Волиньфарм
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Маневичі, вул. Незалежності, 11
Волиньфарм
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Маневичі, вул. Незалежності, 46
Волиньфарм
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Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Волиньфарм
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Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
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Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
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Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Еко аптека
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Всього: упаковка (2)
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Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом