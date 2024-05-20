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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір M, №1 - Запоріжжя (365118) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
431,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
433,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
435,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
436,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
427,83
Економія: -0,31 грн
427,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
433,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
435,89 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
432,99
Економія: -4,35 грн
428,64 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
434,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
432,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
435,98
Економія: -2,02 грн
433,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
435,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
434,17
Економія: -2,56 грн
431,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
433,67
Економія: -3,03 грн
430,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
430,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
430,80
Економія: -1,04 грн
429,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
434,24
Економія: -2,80 грн
431,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
434,26
Економія: -2,49 грн
431,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
432,73
Економія: -1,49 грн
431,24 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
Всього: упаковка (1)
429,97
Економія: -1,04 грн
428,93 грн