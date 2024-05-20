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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір M, №1 - Одеса (365118) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
434,23
Економія: -3,09 грн
431,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
432,48
Економія: -2,81 грн
429,67 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
429,46
Економія: -0,67 грн
428,79 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
428,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
431,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
434,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
432,44
Економія: -4,92 грн
427,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
432,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
432,56
Економія: -1,71 грн
430,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
434,79
Економія: -7,42 грн
427,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
435,42
Економія: -3,62 грн
431,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
434,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Герца, вул. Центральна, 12
Всього: упаковка (1)
431,35
Економія: -0,83 грн
430,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
427,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
Всього: упаковка (1)
435,06 грн
Перша
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
Всього: упаковка (1)
435,32
Економія: -2,47 грн
432,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
433,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
435,31
Економія: -4,79 грн
430,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
432,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
435,03 грн