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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір M, №1 - Львів (365118) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
435,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
433,68
Економія: -0,65 грн
433,03 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 39
Всього: упаковка (1)
429,64
Економія: -1,26 грн
428,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
344,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
409,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
433,72
Економія: -3,26 грн
430,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
432,10
Економія: -3,28 грн
428,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
433,26
Економія: -3,61 грн
429,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (1)
435,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (1)
433,14
Економія: -0,71 грн
432,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: упаковка (1)
435,03
Економія: -7,15 грн
427,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
429,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
434,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 63/1
Всього: упаковка (1)
433,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-В
Всього: упаковка (1)
434,04
Економія: -0,98 грн
433,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
433,84 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
434,52 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 49/1
Всього: упаковка (1)
434,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (1)
435,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
435,14
Економія: -1,45 грн
433,69 грн