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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір M, №1 - Харків (365118) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
432,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
429,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
435,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
434,41
Економія: -6,69 грн
427,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
432,15
Економія: -2,74 грн
429,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
434,07
Економія: -3,53 грн
430,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
431,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
430,98
Економія: -1,15 грн
429,83 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
431,01
Економія: -0,61 грн
430,40 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
429,35
Економія: -1,71 грн
427,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
429,61
Економія: -0,74 грн
428,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
429,10
Економія: -0,57 грн
428,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
430,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
434,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
435,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
430,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
433,74
Економія: -1,06 грн
432,68 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
Всього: упаковка (1)
429,02
Економія: -0,80 грн
428,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
435,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
434,92
Економія: -3,87 грн
431,05 грн