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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір M, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (365118) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
434,44
Економія: -2,05 грн
432,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
433,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
430,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
430,89
Економія: -3,58 грн
427,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
429,64
Економія: -1,49 грн
428,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
430,04
Економія: -0,99 грн
429,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
435,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
433,13 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
427,77
Економія: -0,47 грн
427,30 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
431,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
433,40
Економія: -1,73 грн
431,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
434,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
434,47
Економія: -3,62 грн
430,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
429,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
431,76
Економія: -1,53 грн
430,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
429,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
430,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
431,35 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
Всього: упаковка (1)
428,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
432,57
Економія: -3,70 грн
428,87 грн