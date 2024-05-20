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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір L, №1 - Запоріжжя (351778) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
432,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
434,08
Економія: -4,37 грн
429,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
434,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
436,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
432,57
Економія: -0,03 грн
432,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
431,03
Економія: -2,20 грн
428,83 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
434,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
432,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
433,50
Економія: -0,18 грн
433,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
429,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
431,80
Економія: -2,59 грн
429,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Незалежності, 44-А
Всього: упаковка (1)
432,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
431,71
Економія: -2,10 грн
429,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
431,14
Економія: -3,03 грн
428,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
428,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (1)
434,15
Економія: -2,93 грн
431,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
432,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
435,22
Економія: -7,86 грн
427,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
431,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
431,66 грн