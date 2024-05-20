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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір L, №1 - Одеса (351778) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
434,10
Економія: -1,66 грн
432,44 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
430,98
Економія: -0,19 грн
430,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
435,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
431,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
429,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
435,98
Економія: -4,95 грн
431,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
435,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (1)
435,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
431,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Незалежності, 44-А
Всього: упаковка (1)
435,13
Економія: -2,84 грн
432,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
431,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Герца, вул. Центральна, 12
Всього: упаковка (1)
429,14
Економія: -0,10 грн
429,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
435,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
434,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
434,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глибока, вул. Першотравнева, 8
Всього: упаковка (1)
435,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Руська, 255-Б
Всього: упаковка (1)
429,88
Економія: -2,37 грн
427,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
Всього: упаковка (1)
430,51
Економія: -2,10 грн
428,41 грн
Перша
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
Всього: упаковка (1)
435,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 105
Всього: упаковка (1)
434,49 грн