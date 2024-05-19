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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір L, №1 - Львів (351778) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
430,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
432,36 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
436,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
429,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
429,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
436,01
Економія: -3,69 грн
432,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
436,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
433,88 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
429,76
Економія: -1,71 грн
428,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
433,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
434,12 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 39
Всього: упаковка (1)
435,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (1)
434,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (1)
434,39
Економія: -0,60 грн
433,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
435,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
Всього: упаковка (1)
434,29
Економія: -5,03 грн
429,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
435,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
434,27
Економія: -5,66 грн
428,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (1)
407,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
430,11
Економія: -2,74 грн
427,37 грн